Свердловские автовладельцы задолжали больше 75 миллионов рублей транспортного налога
8 апреля 2010, 15:24ОбществоArtem
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Это данные областного управления службы судебных приставов.
Чтобы повысить собираемость налога, приставы вместе с автоинспекцией начинают рейды. Они будут проводиться по вечерам и в выходные дни, передает Уралинформбюро.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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