Тагильские энергетики могут быть и дизайнерами
8 апреля 2010, 15:18ОбществоArtem
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Районный диспетчерский пункт создан в Петрокаменском районе электрических сетей, занимающимся обслуживанием электросетевого хозяйства села Петрокаменское.
Работают в районном пункте пять диспетчеров, которые обслуживают 7 подстанций, 200 трансформаторных подстанций и сотни километров линий электропередачи. Работа этих объектов отражена на новом диспетчерском щите. Причем, схема-макет сети Петрокаменского РЭС с указанием на огромном прозрачном стенде из поликарбоната каждого энергообъекта, каждого выключателя изготовлена вручную работниками предприятия. Как отмечают в пресс-службе НТЭС, все сделано настолько аккуратно и эстэтично, что трудно поверить, что над этим работали энергетики, а не профессиональные дизайнеры.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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