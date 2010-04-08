Таможня перечислила в бюджет дополнительно почти 4 миллиона

110 таких корректировок провел в 1-м квартале отдел контроля таможенной стоимости Нижнетагильской таможни. В результате дополнительно взыскано и перечислено в бюджет государства таможенных платежей на сумму 3 миллиона 700 тысяч рублей. Об этом сообщает УрБК со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления. Кроме того, с начала 2010 года по фактам недостоверного заявления участниками ВЭД сведений по таможенной стоимости товаров возбуждено 20 дел об административных правонарушениях. Год назад их было всего 2.