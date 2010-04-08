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Туристы водники откроют сезон на реке Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Туристы водники откроют сезон на реке Тагил

8 апреля 2010, 15:13ОбществоArtem
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