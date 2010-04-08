Туристы водники откроют сезон на реке Тагил

Этими соревнованиями туристы-водники открывают сезон. Для них это возможность провести лишнюю тренировку перед майскими походами. Гонка пройдёт на реке Тагил, на участке между улицей Фрунзе и пешеходным мостом. Открытие соревнований – в 11.30