Туристы водники откроют сезон на реке Тагил
8 апреля 2010, 15:13ОбществоArtem
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В субботу, 10 апреля, городской клуб туристов «Азимут» проводит ставшую уже традиционной водную гонку.
Этими соревнованиями туристы-водники открывают сезон. Для них это возможность провести лишнюю тренировку перед майскими походами. Гонка пройдёт на реке Тагил, на участке между улицей Фрунзе и пешеходным мостом. Открытие соревнований – в 11.30
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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