В России может быть разработана программа утилизации старых грузовых автомобилей

Выступая на съезде транспортников России, президент Ассоциации международных автомобильных перевозок Евгений Москвичев предложил компенсировать автовладельцам 100—150 тысяч рублей за сдачу старого грузовика в утиль с последующим обменом его на новый. Программа утилизации, как считает Москвичев, должна быть направлена на автомобили возрастом от 15 до 20 лет. «Сама идея распространить практику — это хорошая идея, и я ее поддерживаю. И как мы легковой автохлам утилизируем, так же надо и грузовой автохлам утилизировать», — цитируют Сергея Иванова РИА Новости.