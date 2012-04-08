Акция «Пасхальная радость» - время делать подарки
В преддверии Светлого Христова Воскресения отдел социального служения Нижнетагильской епархии проводит акцию «Пасхальная радость».
Вокруг нас так много людей, нуждающихся в заботе и внимании. Мы можем сделать их жизнь чуть светлее в Пасхальные дни. Давайте вместе соберем подарки для тех, кто уже потерял надежду их получить говорится в сообщении отдела.
Акция будет проходить в воскресенье 8 апреля в ТЦ «Райт» с 12.00 до 19.00
Что можно подарить:
Бездомным:
-продукты для организации горячих обедов (крупы, макароны), сладости, печенье
-носки, варежки
Инвалидам и ветеранам в пансионат «Тагильский»:
-сладости (шоколад, наборы конфет)
-диски с музыкой (детские песенки, народная, инструментальная музыка), добрые фильмы
-наборы для рукоделия (вышивания крестиком, бисером и т.д.)
Детям в детских домах и малообеспеченных семьях:
-игрушки
-сладости
-детские книжки
-наборы для детского творчества
-фломастеры, краски, пластилин, альбомы для рисования
-памперсы размер
Такжеподарки можно оставлять в церковной лавке храма преподобного Сергия Радонежского по адресу: ул. Металлургов, 32 (остановка «Парк культуры НТМК»).
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