Каждые три дня в Нижнем Тагиле угоняют по машине
8 апреля 2012, 08:50ОбществоОльга
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Такова статистика городской ГИБДД. Лидером угонов среди иномарок по-прежнему остается «Тойота».
Как рассказала ИА «Все новости» инспектор по пропаганде нижнетагильской ГИБДД Валентина Репина, японские автомобили привлекают угонщиков доступностьюразблокировки сигнализации.
Из отечественных легковушек чащевсего угоняют ВАЗовские «десятки» и «пятнашки». В большинстве случаевавтовладельцы лишаются своих машин в местах массового скоплениятранспорта. Каждая пятая кража в Нижнем Тагиле происходит от проходныхНТМК и УВЗ, отметила Валентина Репина.
Чтобы обезопасить себя отавтоворов, при покупке машины необходимо сразу устанавливатьсигнализацию, не экономя на производителе. Оставляя автоу рынка,торгового центра, больницы или в любом другом месте, где многоприпаркованных машин, не забывайте убирать ценные вещи, которые могутпривлечь воришек.
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