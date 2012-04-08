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Каждые три дня в Нижнем Тагиле угоняют по машине
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Каждые три дня в Нижнем Тагиле угоняют по машине

8 апреля 2012, 08:50ОбществоОльга
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