Каждые три дня в Нижнем Тагиле угоняют по машине

Из отечественных легковушек чащевсего угоняют ВАЗовские «десятки» и «пятнашки». В большинстве случаевавтовладельцы лишаются своих машин в местах массового скоплениятранспорта. Каждая пятая кража в Нижнем Тагиле происходит от проходныхНТМК и УВЗ, отметила Валентина Репина.

Чтобы обезопасить себя отавтоворов, при покупке машины необходимо сразу устанавливатьсигнализацию, не экономя на производителе. Оставляя автоу рынка,торгового центра, больницы или в любом другом месте, где многоприпаркованных машин, не забывайте убирать ценные вещи, которые могутпривлечь воришек.