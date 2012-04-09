В России запретят грузовики и автобусы старше 25 лет

И если запретить их использование, то перевозить пассажиров и грузы будет просто нечем. «Не думаю, что мы (Минпромторг – ред.) будем поддерживать и рекомендовать введение запрета на эксплуатацию грузовиков и автобусов старше 15 лет. Нужно начинать с более старых машин – 20-25 лет. Это все то, что уже ни в какие рамки не лезет ни по техническим характеристикам, ни по нормам безопасности, – объяснил агентству «Прайм» заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Рахманов. – Основная задача сейчас – разобраться с экономическими рычагами – как и что нужно делать. Несмотря на то, что у нас уже есть определенное видение проблемы и наработки по ней, мы находимся только в самом начале процесса. Будем советоваться с предпринимателями, заинтересованными ведомствами, чтобы найти разумный компромисс».