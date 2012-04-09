В Волгоградской области двадцать человек избили наряд ДПС

Однако водитель не отреагировал на требования сотрудников полиции и прибавил скорость. После этого сотрудники ДПС организовали преследование нарушителя, который в итоге был задержан. В ходе составления административного протокола мужчина начал нецензурно выражаться и несколько раз ударил патрульный автомобиль. В это время к наряду подбежала группа из 20 агрессивно настроенных мужчин, которые потребовали от полицейских освободить задержанного и начали избивать их. В ходе возникшей потасовки один из нападавших попытался завладеть табельным оружием полицейского. Для предотвращения дальнейших противоправных действий сотрудник полиции был вынужден сделать один выстрел в воздух, после чего нападавшие скрылись. В результате нападения один из сотрудников ДПС получил телесные повреждения. Также оказался поврежденным патрульный автомобиль.