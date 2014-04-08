Американские технологии на дорогах Нижнего Тагила: подрядчики мечтают о бордюроукладчике (ВИДЕО)

Подрядчики Нижнего Тагила накануне получили коммерческое предложение от фирмы, импортирующей американское оборудование в Россию. Речь идет об эксклюзивном бордюроукладчике Curb Appeal CLS600. Интересно, что эта компания вот уже 15 лет производит агрегаты, использующиеся во многих странах мира. Не обошла компания и Россию. Так, в Сочи при подготовке к Олимпиаде он стал прекрасным помощником для подрядчиков. Известно, что никаких нареканий по поводу выполненных работ нет.

Владимир Ларионов, начальник производственно-технического отдела МУП «Тагилдорстрой», выступивший с инициативой введения машины в работу, рассказал TagilCity.ru о преимуществах агрегата.

Качество будет намного лучше того, какое получается у нас сейчас. Кроме того, максимум два человека обслуживают эту машину – оператор и его помощник. Скорость формирования – 9 метров в минуту, хотя наша бригада устанавливает около 100 метров 3-хметровых камней за смену, максимум. Окупится машина через 10 километров установленного камня. Думаю, в Тагил в экспериментальном порядке хватит пока одной машины. Я общался с поставщиками, которые пообещали, что смогут подготовить бетонную смесь, подходящую для наших температурных условий – все это входит в стоимость. Еще один интересный момент: если сделать полную геодезию дороги, то, забивая координаты в машину, можно только подливать смесь и не используя струну (для выравнивания). Весь камень пойдет монолитом, крошиться, рассыпаться, как сейчас – не будет. Смысл этой технологии в том, что бордюроукладчик со специальной скользящей опалубкой прямо на месте с высокой скоростью формирует готовый монолитный профиль. За счет такой механизации устраняется большой объем ручной работы.

Владимир рассказал, что машина имеет возможность полностью делать бетонные тротуары, а также по координатам или в ручную «проливать» камень для пандуса. Помимо Сочи, как выяснилось, машина работает еще и в Канаде. Там все бордюрные камни устанавливаются с ее помощью. Работы асфальтоукладчика можно выполнять сразу после того, как прошел бордюроукладчик. По словам Владимира, сцепление между асфальтом и бордюром в этом случае будет намного лучше. Вообще, судя по материалам коммерческого предложения, машина обладаем массой преимуществ, которые бы заметно облегчили работу тагильских подрядчиков.

Что касается Нижнего Тагила, то Владимир Ларионов сообщил, что в качестве эксперимента поставщик намерен машину привезти в Тагил, чтобы наглядно продемонстрировать суть работы. Планируется это сделать через 2-3 месяца. Также известно, что с инициативой приобретения машины в Администрацию города обратился Никита Чапурин, председатель общественного движения «Тагил без ям». Стоимость бордюроукладчика – 138 000$, расчет происходит по текущему курсу доллара. Плюс фирма предоставляет все необходимые для работы дополнения. Городу такая машина обойдется порядка 5 миллионов рублей и, напомним, окупится уже через 10 километров установленного бордюра.

Самое главное - не забывать. что такая техника обычно обладает невысокой скоростью самостоятельного передвижения. Для транспортировки такой машины понадобится специальная платформа для перевозки спецтехники. Обычно их используют, когда нужно быстро перевезти по городу бульдозер или экскаватор, но и бордюроукладчик наверняка сможет пометиться на стандартной машине. В противном случае придется заказывать еще и специальный транспортировщик.