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Американские технологии на дорогах Нижнего Тагила: подрядчики мечтают о бордюроукладчике (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Американские технологии на дорогах Нижнего Тагила: подрядчики мечтают о бордюроукладчике (ВИДЕО)

8 апреля 2014, 11:50Общество
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