Депутаты настаивают на восстановлении памятника Сталину. Что думают тагильчане?

Главным инициатором, как выяснилось, выступил депутат городской думы Нижнего Тагила от КПРФ Алексей Кубасов. Такой подарок он планирует сделать городу на юбилей победы.

Я думаю, особых проблем, где установить памятник Сталину, возникнуть не должно. В городе без проблем можно найти для него место. Хочу напомнить, что в Комсомольском сквере возле гостиницы «Северный Урал» такой памятник стоял, однако был снесен. Где он теперь — неизвестно. В городском парке Бондина также в виде бюста раньше стоял памятник Сталину. Мы считаем, что необходимо восстановить историческую справедливость. Сталин внес огромный вклад в индустриализацию страны в 30-е годы прошлого века и стал одним из главных творцов победы советского народа в Великой Отечественной войне цитирует Алексея Кубасов издание smartnews.ru.

Пользователи TagilCity.ru также могут выразить свое мнение о такой инициативе. Добавим, что небольшой опрос на данную тему в социальной сети показал, что более 50% проголосовавших – против. Есть и те, кому этот факт безразличен.

На фото - памятник Сталину в Нижнем Тагиле в 30-х годах (источник - historyntagil.ru). Когда с культом личности было покончено, вместе с фигурой «отца всех народов» снесли и постамент. Лишь четырехугольная каменная площадка, больше напоминающая застывший фонтан в сквере у кукольного театра, свидетельствует о том, что здесь когда-то стоял памятник.

Обычно облицовку памятников делают из гранита - это красивый, прочный и сравнительно недорогой камень. Но если воспользоваться информацией о гранитных памятниках с сайта tsargranit.ru, то можно заметить, что установка таких памятников требует специальных навыков и техники. Прочность гранита тоже играет свою роль - для его обработки требуется хорошая камнерезная мастерская, зато простоит такой памятник едва ли не века.