Городская Дума Нижнего Тагила: «Зарплата воспитателей не должна снижаться»

Тогда удалось выяснить, что в некоторых детских садах официального снижения зарплаты не наблюдалось. Руководители объясняли, что причиной тому стало элементарное недопонимание расчета заработной платы. Однако не так давно в городской Думе состоялось заседание комиссии по социальной политике городской Думы, где депутаты вопрос о реорганизации дошкольных образовательных учреждений города, в том числе затронули вопрос о заработной плате, сообщает пресс-служба Думы.

С января текущего года в городе действует новая структура управления детскими садами, все они вошли в состав десяти объединений. Такая оптимизация позволила сократить более ста вакантных ставок и сэкономить порядка 20 млн. рублей. Вопреки ожиданиям, экономический эффект от нововведения достигнут не был: с начала года упала заработная плата воспитателей, практически во всех детских садах города. По словам представителей управления образования города, снижение зарплат связано с другим фактором.

Средний размер заработной платы педагогических работников в ДОУ Нижнего Тагила в соответствии с Указом Президента должен был составить на начало года 24 419 рублей. Для этого городу необходима субвенция из области в размере 873 млн. 400 тыс. рублей, однако в региональном бюджете для нашего муниципалитета была предусмотрена сумма почти на 30 млн. рублей меньше. Что и привело к снижению зарплат воспитателей. К настоящему времени ситуация регулирована, Правительство области подтвердило готовность выделить средства в полном объеме. При этом заработная плата педагогам должна быть пересчитана за весь первый квартал.

Комиссия по социальной политике городской Думы оставила вопрос на контроле. Депутаты вернутся к данной теме на одном из ближайших заседаний.

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