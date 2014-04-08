Комиссия назвала самые проблемные дороги в Нижнем Тагиле: впереди межсезонный ремонт

В ходе объездов члены комиссии зафиксировали на общей площади городских дорог около 12 тыс. кв. м ям и провалов. Основная часть дефектов покрытия находится там, где долгое время не проводился ремонт. Среди таких объектов улицы Октябрьской революции, Красноармейская, Серова. Не отличаются хорошим состоянием твердые покрытия Береговой-Краснокаменской, Выйской, Краснознаменной и Техпоселка. По мнению проверяющих, для обеспечения безопасности движения транспорта немедленного устранения требуют около 1 тыс. кв. м дефектов дорог. Тагильчане не понаслышке знают, что список дорог, требующих серьезного ремонта не ограничивается вышеперечисленными улицами.

Как отметил заместитель председателя комиссии Руслан Пшизов, из 32 дорог, выполненных в прошлом году, существенные недостатки выявлены на четырех.

На Уральском проспекте, улицах Береговая-Ударная, Красногвардейская и Фестивальная наличие ям, выбоин и других повреждений связано с применением битумно-минеральной обработки, которая использовалась в качестве слоя износа. БМО применяется в Нижнем Тагиле с 2012 года, она не оправдала себя сказал он.

Комиссия рекомендовала отказаться от этого метода защиты дорожного покрытия и предложила подрядчику - ООО «Дортехнологии» - в течение двух недель после установления устойчивой плюсовой температуры заменить БМО и отремонтировать поврежденные участки дорог.

До 15 апреля, согласно составленному плану-графику, ответственные дорожные организации должны провести межсезонный временный ремонт автомагистралей города, чтобы предупредить дальнейшее разрушение твердого покрытия. Комиссия продолжит свою работу и до середины апреля проведет детальное обследование объектов, вызывающих сомнение по прочностным характеристикам дорожной «одежды».

Не только дороги нуждаются в ремонте. Многие люди начинают делать ремонт в квартире именно весной. Но чтобы ремонт не был однообразным, можно вносить что-то новое, модное. Например, сейчас стало популярно браширование дерева. Этот метод позволяет состаренным, с помощью других техник, поверхностям выглядеть более реалистично.