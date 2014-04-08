Консультацию в МФЦ Нижнего Тагила теперь можно получить и по телефону
Многофункциональный центр в Дзержинском районе Нижнего Тагила, чье удобство уже успели оценить многие тагильчане, обзавелся телефоном и электронным ящиком для заявителей. Теперь все желающие могут записаться на прием, обратиться за консультацией, уточнить статус готовности документов, не приходя в офис, который находится по пр.Вагоностроителей, 64.
Напомним, в Свердловской области к концу 2015 года будет действовать сеть МФЦ из 82 филиалов государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 861 окно. В 2014 году откроются 53 филиала МФЦ с общим количеством окон приема и выдачи документов – 492.
Телефон для справок – 8(3435)-36-02-74, а электронный ящик - mfcdzerjinka@mail.ru. Руководство центра высоко оценивает возможность такого информирования тагильчан.
Стандарты оказания госуслуг по принципу «одного окна» требуют предоставить заявителю комфортные способы обращения за услугой. Увеличение количества способов информирования наших заявителей приближают наш многофункциональный центр к этим стандартам сказала глава филиала в Дзержинском районе Изольда Чернышова.
Ну а если вам нужно узнать информацию о других услугах, товарах, организациях и т.д., то обратите внимание на телефонный справочник России.