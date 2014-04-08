Консультацию в МФЦ Нижнего Тагила теперь можно получить и по телефону

Напомним, в Свердловской области к концу 2015 года будет действовать сеть МФЦ из 82 филиалов государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 861 окно. В 2014 году откроются 53 филиала МФЦ с общим количеством окон приема и выдачи документов – 492.

Телефон для справок – 8(3435)-36-02-74, а электронный ящик - mfcdzerjinka@mail.ru. Руководство центра высоко оценивает возможность такого информирования тагильчан.

Стандарты оказания госуслуг по принципу «одного окна» требуют предоставить заявителю комфортные способы обращения за услугой. Увеличение количества способов информирования наших заявителей приближают наш многофункциональный центр к этим стандартам сказала глава филиала в Дзержинском районе Изольда Чернышова.