Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows XP
Компания Microsoft с 8 апреля прекращает техническую поддержку операционной системы Windows XP и пакета офисных приложений Office 2003.
В руководстве американского компьютерного гиганта предупреждают, что появившаяся 12 лет назад операционная система больше не будет получать обновления, которые обеспечивают защиту от вирусов, программ-шпионов и других угроз.
Мы перестаем выпускать обновления безопасности для данной системы, не будут обновляться технические материалы. Пользователи Windows XP могут продолжать работать с ней, но появятся определенные риски пояснил менеджер по продвижению операционных систем Windows в России Сергей Марцынкьян.
По его словам, такие люди подвергаются дополнительным угрозам, связанным с кражей персональных данных и банковской информации. За последние несколько месяцев число атак на эту операционную систему, по данным Microsoft, увеличилось в 6 раз. Кроме того, появится проблема совместимости с современными устройствами, а компании и организации рискуют не пройти аудит.
По словам менеджера программ информационной безопасности Microsoft в странах СНГ Андрея Бешкова, финансовые организации, чья работа связана с банковскими картами, продолжая использовать устаревшую систему, перестанут соответствовать требованиями международных стандартов.
Многих владельцев платежных терминалов это заставит задуматься, - уверен он. В то же время владельцам банкоматов, по его словам, пока можно не беспокоиться: большинство банкоматов работают на специальной версии Windows XP, поддержка которой продлится до 2016 года.
Необходимо поддерживать не только программные продукты, используемые для работы на ПК, но и следить за оргтехникой. Заправка картриджей - это одна из таких задач. Преимущество заправки картриджей для принтеров перед покупкой новых это - существенная экономия, так как заправка картриджей в обходится несколько раз дешевле.