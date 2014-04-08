Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows XP

В руководстве американского компьютерного гиганта предупреждают, что появившаяся 12 лет назад операционная система больше не будет получать обновления, которые обеспечивают защиту от вирусов, программ-шпионов и других угроз.

Мы перестаем выпускать обновления безопасности для данной системы, не будут обновляться технические материалы. Пользователи Windows XP могут продолжать работать с ней, но появятся определенные риски пояснил менеджер по продвижению операционных систем Windows в России Сергей Марцынкьян.

По его словам, такие люди подвергаются дополнительным угрозам, связанным с кражей персональных данных и банковской информации. За последние несколько месяцев число атак на эту операционную систему, по данным Microsoft, увеличилось в 6 раз. Кроме того, появится проблема совместимости с современными устройствами, а компании и организации рискуют не пройти аудит.

По словам менеджера программ информационной безопасности Microsoft в странах СНГ Андрея Бешкова, финансовые организации, чья работа связана с банковскими картами, продолжая использовать устаревшую систему, перестанут соответствовать требованиями международных стандартов.

Многих владельцев платежных терминалов это заставит задуматься, - уверен он. В то же время владельцам банкоматов, по его словам, пока можно не беспокоиться: большинство банкоматов работают на специальной версии Windows XP, поддержка которой продлится до 2016 года.