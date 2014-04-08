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Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows XP
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Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows XP

8 апреля 2014, 09:10ОбществоЕвгения
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