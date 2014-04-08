Очарование ювелирных украшений из серебра магия металла Луны

Ювелирная мода диктует нам свои правила и особенно актуальными в последний сезон стали ювелирные украшения из серебра в изготовлении которых применяются самые различные способы и материалы для декорирования:

Вставки из натуральных полудрагоценных камней и фианитов;

Вставки из драгоценных камней, как правило это синтетические сапфиры, рубины, изумруды или небольшие бриллианты группы Б, но встречаются и изделия с натуральными природными камнями, но гораздо реже;

Родирование – покрытие поверхности изделия тонким слоем родия для придания ему более привлекательного внешнего вида и защиты от преждевременного потемнения;

Применения эмали – один из наиболее популярных сегодня способ декорирования серебряных украшений.

Кроме того, все чаще ювелиры используют модное сочетание серебра и натуральной кожи или дерева, в том числе и для изготовления украшений.

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Серебро в чистом виде – это очень мягкий, блестящий металл белого цвета. Не смотря на то, что его на нашей планете добывается в 20 раз больше чем золота, его все равно считается драгоценным и редким. В природе его чаще всего обнаруживают в сочетании с другими металлами, преимущественно с медью или свинцом, но иногда удается обнаружить и чистые слитки.

Если золото – металл Солнца, то серебро – символ спутника нашей Земли Луны. Оно такое же белое и блестящее, завораживающее и таинственное. В древние времена его ценили гораздо больше желтого собрата, да и сегодня это один из востребованных материалов, имеющий самое широкое применение. Считается, что оно обладает целебными свойствами: антибактериальными, прижигающими и вяжущими, ведь не зря из него изготавливают столовые приборы и ионизаторы, для насыщения обычной воды ионами этого лунного металла. Кроме того, бытует мнение, что на больном человеке украшения гораздо быстрее потемнеют, чем на здоровом.