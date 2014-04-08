Получать оригинальные подарки полезно! Тагильчане уже забрали призы от МОТИВ (ФОТО)

Наши пользователи в течение этого времени призывали близких и друзей голосовать за опубликованные на портале фотографии. Напомним, главное условие конкурса было изображение самого необычного подарка, который тагильчане получали или дарили. Стоимость подарка значения не играла – главное его креативность и неповторимость.