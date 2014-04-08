Получать оригинальные подарки полезно! Тагильчане уже забрали призы от МОТИВ (ФОТО)
8 апреля 2014, 12:55Общество
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В минувшие выходные на городском портале TagilCity.ru были отданы последние голоса за участников замечательного конкурса – «МОТИВ дарит подарки». Завершилась двухнедельная битва за призы от уральского оператора связи!
Наши пользователи в течение этого времени призывали близких и друзей голосовать за опубликованные на портале фотографии. Напомним, главное условие конкурса было изображение самого необычного подарка, который тагильчане получали или дарили. Стоимость подарка значения не играла – главное его креативность и неповторимость.
Три победителя уже забрали отличные подарки - сотовые телефоны, деньги на баланс, «золотые» и «серебряные» номера. Среди них также и возможность подключения к новому тарифу «Любимый голос», с которым звонки на номер совершенно бесплатны. Представляем наших победителей!
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