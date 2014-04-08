Получить автограф Сергея Светлакова - реально!
17 апреля состоится премьера нового фильма с Сергеем Светлаковым в главной роли - «Скорый «Москва-Россия»! Фильм - история «Манагера Серёги» - человека, путешествующего по России с одной целью -...
17 апреля состоится премьера нового фильма с Сергеем Светлаковым в главной роли - «Скорый «Москва-Россия»! Фильм - история «Манагера Серёги» - человека, путешествующего по России с одной целью - снять видеоролик, который наберёт на Ю-тубе миллион просмотров!
Все приключения происходят с главным героем в пути - в транспорте или в городах, куда его заносит жизнь. Перед премьерой этого фильма мы объявляем конкурс! Расскажите нам свою историю, которая произошла с вами в путешествии - в поезде, автобусе, самолете, автомобиле, или непосредственно в том месте, куда вы ехали, и получите 2 билета на премьеру фильма «Скорый Москва-Россия», афишу фильма с автографом Сергея Светлакова, или другие замечательные призы!
Ждём ваши истории до 15 апреля на электронную почту - promo_krc@mail.ru!