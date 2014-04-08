Тагильчане ждут бесплатные эфирные каналы. Цифровое телевидение в России

Пять лет назад программе внедрения цифрового телевидения в России был дан зеленый свет. 3 декабря 2009 года Владимир Путин подписал Постановление Правительства №985 об утверждении Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы». Так, согласно документу, к 2015 году на территории нашей страны можно будет принимать не менее 20 бесплатных эфирных программ.

О такой реформе сообщалось еще задолго до официального подписания (еще в 2004), однако только в декабре 2009 документ вступил в силу. Причин такой задержки много. Прежде всего, это масштаб проекта: взять хотя бы Свердловскую область, которая в разы больше некоторых государств Европы. Одно дело – перевести на «цифру» Францию, требующее от силы несколько сотен передатчиков, другое - вещательную сеть России, насчитывающей свыше 14000 телевизионных и 2500 радиопередатчиков.

Еще одна проблема – наличие свободных частот. В идеале предполагалось, что по мере расширения цифрового телевидения они будут высвобождаться: один цифровой передатчик может заменить сразу восемь аналоговых. Однако редакция целевой программы предусматривает переходный этап с возможностью параллельного существования аналогового и цифрового вещания. Поэтому о высвобождении частот можно забыть в ближайшие пять лет. Выход есть только один – отобрать ранее выделенные частоты у других пользователей. Самым крупным из них является Министерство обороны, которому принадлежит практически половина российского эфира. Но сделать в настоящих условиях нельзя: частотные каналы задействованы для связи, авианавигации, передачи телеметрической информации.

Кроме того, весомая часть осваивается операторами сотовой связи. Так что просчитать частотный план цифровой передачи без взаимных помех – непростая задача.

Финансовый кризис также стал причиной задержки реализации. Резкое сокращение инвестиций (с 243,9 млрд.руб. до 76,37 млрд.) заставило пересмотреть статьи расходов и найти возможные пути экономии. Тогда постановили, что граждане будут самостоятельно приобретать приемники, хотя изначально планировалось выдавать их бесплатно. Подсчитано, что в России сейчас порядка 50 млн. семей, так что экономия получилась приличная – более 120 млн.рублей. Это решение вызвало горячие споры, потому что опыт внедрения за рубежом показал, что без госдотаций люди не торопятся приобретать цифровые приставки, а тем более новые телевизоры.

В США, например, такой переход занял более 10 лет. Хоть среднестатистический американец и считается вполне обеспеченным, но конгресс принял решение выделить каждой семье по два ваучера, стоимостью $40, которые можно потратить на приставку или на новый телевизор с цифровым приемником. Что в итоге? Аналоговое вещание удалось отключить лишь с третьей попытки: первые два отменили из-за отсутствия необходимых приемников у американцев. Позже Барак Обама лично потребовал операторов отключить аналоговое ТВ.

Интересно, что в Америке стоимость цифровой приставки составляет $40-50, в то время, как в России более сложное устройство стоит в два раза выше. Специалисты, конечно, понимают всю сложность сложившейся ситуации. Элементарно, не все пенсионеры готовы потратить часть пенсии, а для многих семей такая трата станет ударом по бюджету. Были принято решение сохранить аналоговое вещание до тех пор, пока более 90 процентов россиян не поменяют технику. Радостно, что таких становится все больше: в прошлые годы россияне обзавелись моделями диагональю более 32 дюймов от ведущих производителей, чьи устройства совместимы с внедряемой у нас системой цифрового вещания. Встроенный тюнер DVB-T/MPEG-4 (Digital Video Broadcasting) уже сейчас не сказывается на цене телевизоров, а концу года вообще станет бесплатным дополнением. Ожидается серьезное обновление приемного «парка»!

Специалисты проводят аналогию с ситуацией из 80-х, когда в СССР начиналось вещание в ДМВ. Тогда у всех имелся тюнер лишь с МВ-диапазоном, а для приема было необходимо приобрести конвертер ДМВ/МВ, либо встраивать ДМВ-селектор, либо покупать новый телевизор. Люди отнеслись настороженно, но не прошло и 15-ти лет, как о проблеме забыли. Точно также сами собой обновились устройства, позволяющие смотреть «цветные» фильмы с кассет VHS. Вероятно, с появление ЦТВ случится нечто подобное, а малообеспеченные семьи получат субсидии на приобретение приставок.

Мифы, связанные с переходом на цифровое вещание:

1. Все аналоговые передатчики в мире после установленной даты - 2015 год – будут отключены. На самом деле аналоговые сети лишатся поддержки в международных организациях, ответственных за выделение частот. Это значит, что жалобы на помехи в аналоговых каналах рассматриваться не будут, а если получится наоборот, то меры примут незамедлительно. Получается, что в приоритетном порядке в «цифру» необходимо перевести пограничные районы России, однако внутри страны аналоговое вещание будет вестись и после 2015 года.

2. Всех в обязательном порядке заставят покупать цифровые приставки или новые телевизоры. Здесь речь идет о том, что произойдет замена аналоговых эфирных передатчиков, чтобы освободить необходимую часть частотного диапазона. А в крупных городах люди смогут смотреть каналы в прежнем формате – по сетям кабельного вещания. Не придется покупать аппаратуру и тем, кто уже вовсю пользуется специальными приставками от операторов.

И тогда у людей возникает вопрос: зачем вообще осуществлять такую сложную задачу, ведь в крупных городах люди пользуются «кабельным телевидением», а в малонаселенных районах достаточно и спутникового вещания?

Правительство делает большую ставку на телевидение, рассматривая его как один из ключевых источников оповещения при ЧС. Сейчас в Российской Федерации работают, по крайней мере, восемь зон экспериментального цифрового вещания. Наиболее развитые из них – Екатеринбург и Свердловская область, Ханты-Мансийский АО, Мордовия, Курган, Республика Татарстан. Причем в Свердловской области уже в начале 2009 года насчитывалось около 60 тысяч зрителей цифрового эфира. В нашем регионе вещание ведется в стандарте DVB-T. Вторым этапом планируется запуск и DVB-H. Передача цифрового сигнала в Свердловской области осуществляется в формате MPEG-4. В этом стандарте усовершенствован алгоритм сжатия изображения, уменьшена требуемая скорость передачи данных для вещания ТВ или радиопрограмм, что позволяет увеличить число программ в полосе канала эфирного вещания.

Ну а пока бесплатное цифровое телевидение не введено повсеместно, можно воспользоваться интернетом, чтобы послушать песню Потапа и Насти «Всё пучком». К счастью, помимо платы за сам интернет, никто не будет брать за это денег.