Тагильские ребята из студии «Питер Пэн» взяли призовые места на международном фестивале (ФОТО)

Среди участников члены жюри выделили группу «Питер Пэн» во всех представленных номинациях. Тагильчане показали высокий уровень исполнения композиций и хорошую профессиональную подготовку.

Группа «Питер Пэн - сборная» представляла старшую возрастную категорию, они исполнили песни «Спи дождь» и «Соренто». Младшую возрастную категорию представила группа «Чуловеки» они исполнили песни «Чуловеки» и «Печальная». Ксения Мусатова и Дарина Шенкевич представили дуэт, и исполнили песню «Влюбленный автобус». Кроме того, в рамках конкурса студию «Питер Пэн» пригласили участвовать в шоу-показе в рамках конкурса театр мод как самый стильный коллектив конкурса.

Фото с официального сайта города

В течение недели ребята соревновались и отдыхали, посещали самые красивые места города, в общем, получили массу незабываемых впечатлений об обновленном Сочи-2014. И вот долгожданная церемония награждения. Результаты тагильчан оказались более чем достойными.

Старшая группа «Питер Пэн сборная» стала лауреатом I степени в номинации «эстрадный вокал, ансамбль» (возрастная категория 14-16 лет).

Группа «Чуловеки» стала лауреатом I степени в номинации «эстрадный вокал, ансамбль» (возрастная категория 10-13 лет).

Ксения Мусатова и Дарина Шенкевич признаны лауреатами II степени в номинации «эстрадный вокал, дуэт» (возрастная категория 10-13 лет).