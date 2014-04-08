Тагильские ребята из студии «Питер Пэн» взяли призовые места на международном фестивале (ФОТО)
Студия «Питер Пэн» городского Дворца молодежи успешно выступила на международном фестивале искусств «Хрустальная магнолия», который прошел в городе Сочи в конце марта и собрал около 600 молодых исполнителей из разных стран в возрасте от 5 до 25 лет.
Среди участников члены жюри выделили группу «Питер Пэн» во всех представленных номинациях. Тагильчане показали высокий уровень исполнения композиций и хорошую профессиональную подготовку.
Группа «Питер Пэн - сборная» представляла старшую возрастную категорию, они исполнили песни «Спи дождь» и «Соренто». Младшую возрастную категорию представила группа «Чуловеки» они исполнили песни «Чуловеки» и «Печальная». Ксения Мусатова и Дарина Шенкевич представили дуэт, и исполнили песню «Влюбленный автобус». Кроме того, в рамках конкурса студию «Питер Пэн» пригласили участвовать в шоу-показе в рамках конкурса театр мод как самый стильный коллектив конкурса.
Фото с официального сайта города
В течение недели ребята соревновались и отдыхали, посещали самые красивые места города, в общем, получили массу незабываемых впечатлений об обновленном Сочи-2014. И вот долгожданная церемония награждения. Результаты тагильчан оказались более чем достойными.
- Старшая группа «Питер Пэн сборная» стала лауреатом I степени в номинации «эстрадный вокал, ансамбль» (возрастная категория 14-16 лет).
- Группа «Чуловеки» стала лауреатом I степени в номинации «эстрадный вокал, ансамбль» (возрастная категория 10-13 лет).
- Ксения Мусатова и Дарина Шенкевич признаны лауреатами II степени в номинации «эстрадный вокал, дуэт» (возрастная категория 10-13 лет).
Также студия «Питер Пэн» награждена дипломом за создание оригинального сценического образа. Добавим, что руководитель студии Ольга Попова получила приглашение на международный конкурс в г. Астана.