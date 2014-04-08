В Нижнем Тагиле открывается выставка Виктора Васильева «Каменный цветок»

10 апреля 2014 года в 16.30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоится торжественное открытие персональной выставки известного тагильского мастера-камнереза Виктора Михайловича Васильева, приуроченная к 60-летию автора.

Прекрасное знание природных свойств материалов, огромная коллекция поделочных камней, собранная Виктором Васильевым за годы многочисленных экспедиций, а главное страстное увлечение камнем привела его в 1991 году к идее создания предприятия «Мастерская Васильева».

Диапазон творчества Виктора Васильева обширен: от изготовления вещей, ориентированных на традиции уральского камнерезного промысла (камины, часы, подсвечники и др.) до создания авторских произведений.

На выставке «Каменный цветок» (четвертая выставка мастера, которую проводит Нижнетагильский музей искусств) представлены только оригинальные произведения Виктора Васильева, иллюстрирующие основные и значимые направления в его творчестве – флористика, анималистика, сюжетные композиции.

Особое место в творчестве художника занимают работы, отражающие красоту и гармонию мира цветов. Воображение зрителя поразят не только цветы, но и прозрачные вазы, вырезанные из цельного куска горного хрусталя, в которых они закреплены.

Виктор Васильев специально подготовил к персональной выставке ряд новых работ, которые зрители увидят впервые. Наряду с произведениями в залах музея будут показаны редкие минералогические породы из частной коллекции автора.

Особое место в творчестве Васильева занимает техника объемной мозаики. Впервые на выставке предстанет новая работа художника «Панда», которая вошла в авторскую коллекцию уникальных произведений. Выставка «Каменный цветок» впервые ярко и полно представляет творчество Виктора Васильева и дает уникальную возможность проследить развитие его творчества с начала 1990-х годов по сегодняшний день.