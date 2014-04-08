В Пекине Acura покажет гибридный седан RLX

Также гибридный RLX оснащен 3.5-литровым двигателем V6 SOHC i-VTEC, 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и тремя электродвигателями. Силовая установка выдает совокупную мощность 377 л.с. Расход топлива составляет 3.8 литра бензина на 48.3 километра пробега. Гибридная система получилась компактной и не уменьшила внутреннее пространство седана.

Первый из трех электромоторов гибридной системы Sport Hybrid обладает мощностью 35 кВт (47 л.с.) и интегрирован в 7-ступенчатую коробку передач. Данный мотор увеличивает мощность двигателя и обеспечивает подзарядку блока литий-ионных батарей путем рекуперации. А блок из двух электромоторов (Twin Motor Unit) обладает мощностью 27 кВт (36 л.с.) и распределяет крутящий момент между задними колесами.