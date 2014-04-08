Выбираем автошколу

Если открыть справочник даже небольшого города, то в нем можно обнаружить несколько адресов различных автошкол, а в крупных мегаполисах таких заведений намного больше. С одной стороны, это хорошо – вам предоставлено право выбора. С другой – есть большой риск попасть в недобросовестную школу. Любое заведение, в котором обучают на права, обязано иметь разрешение и лицензию на деятельность. Такое разрешение выдается управлением ГУВД. Подтверждающие документы должны быть размещены на видном месте, чтобы посетитель мог сразу убедиться в их наличии. Если вы не увидели документы, то обязательно попросите у сотрудников вам их предъявить. Если их затрудняются предоставить или увиливают – делать в такой школе нечего.

Необходимо убедиться, что та школа, в которую вы хотите обратиться, является по-настоящему пригодной для обучения. Проверьте насколько полноценно оборудованные классы, какие предлагаются учебные пособия. В классах обязательно должны быть компьютеры и автотренажеры. Если перед вами актовый зал в каком-нибудь колледже, который организовали на время, то ищите другую автошколу.

Перед устройством в школу, обязательно выясните, как и где будут проходить экзамены, и есть ли возможность их пересдачи.

Пожалуй, один из самых важных моментов при выборе автошколы – это опытный инструктор. Сколько уже было сложено историй и шуток, которые связаны с педагогическими методами автоинструкторов – не передать. К сожалению, опыт показывает, что таких «педагогов» по-прежнему много. Наш менталитет допускает нахождение подобных учителей на работе, и поэтому ситуация не меняется. Многие привыкли к образу ругающегося и матерящегося автоинструктора.

Но есть действительно хорошие инструкторы, которых правда придется поискать. Поэтому, если для вас невыносимо традиционное отношение автоинструкторов к курсантам, ищите того, с которым захотите ездить.