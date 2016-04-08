Доступная среда в Нижнем Тагиле: участники акции «Жизнь без барьеров» провели осмотр двух образовательных учреждений (ФОТО)
Акция «Жизнь без барьеров» проходит в городе с 2013. Работники городской администрации вместе с тагильчанами с ограниченными возможностями здоровья инспектируют те объекты в городе, которые оборудованы элементами доступности для маломобильных людей.
В этот раз экспертами в осмотре объектов социальной инфраструктуры стали воспитанник начальной школы - детского сада №105 Ваня Тимякин и его мама. Вместе с ними в акции участвовали представители администрации города.
Как отмечают проверяющие, Иван с удовольствием принял на себя роль ревизора.
Рейд показал, что в Нижнем Тагиле повысилась доступность образовательных учреждений для инвалидов. Следующий рейд планируют провести в начале лета.
Стоит добавить, что в 2015 году в политехнической гимназии были отремонтированы кабинет ЛФК и сенсорная комната. В гимназии появилось оборудование для сенсорной комнаты, а также для занятий лечебной физкультурой.
Современный комплекс для занятий «особенных» детей, адаптивный интерактивный центр для детей с ДЦП и два образовательных комплекта были завезены в начальную школу – детский сад №105.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru