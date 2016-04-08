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Доступная среда в Нижнем Тагиле: участники акции «Жизнь без барьеров» провели осмотр двух образовательных учреждений (ФОТО)
Сюжеты:
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Доступная среда в Нижнем Тагиле: участники акции «Жизнь без барьеров» провели осмотр двух образовательных учреждений (ФОТО)

8 апреля 2016, 16:50ОбществоТимофей Данилов
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