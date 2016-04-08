Монетизация сайта

Один из важнейших вопросов при монетизации сайта – с кем лучше работать в этом деле. Конечно, для каждого сайта такие вещи являются индивидуальными, но есть определенные базисы, которые могут помочь новичку в максимизации прибыли.

Данная статья поможет вам определиться с партнерской программой и вариантами. Основной акцент нам хотелось бы сделать на тизерных системах, так как они во многом являются универсальными и подходят абсолютно для всех сайтов.

Если в контекстную рекламу от Яндекса и Гугла берут далеко не всех из-за тематик сайта, низкой посещаемости и прочих надуманных доводов, то к тизерным сетям подключиться очень легко. Требования лояльные, выплаты еженедельные, возможности для заработка огромные.

Кроме того, большим плюсом для монетизации является разнообразие рекламных форматов. Кому-то больше подходят стандартные блоки из красивой картинки и манящего текста, кому-то небольшие видеоблоки в углах экрана, а кому-то – реклама, встраиваемая прямо в плеер. Согласитесь, если у вас есть небольшой портал с фильмами и сериалами, то реклама, встраиваемая в плеере – именно то, что нужно.

У вас есть мобильная версия сайта? Если нет, то лучше обзавестись ею как можно скорее. Именно мобильные версии сейчас помогают порталам подниматься вверх в ротации Яндекса и Гугла. А чтобы реклама на таких версиях выглядела лучше, она тоже должна быть специализированной. Именно для это в больших тизерных сетях вводятся специальные мобильные блоки – мобильный баннер и Fullscreen. Один из них крепится к краю экрана, а другой – перекрывает его полностью. Но у обоих есть заметные кнопки, нажатие по которым обеспечивает закрытие блока.

Таким образом, выбирая тизерную сеть, обратите внимание на большое количество рекламных форматов. Если их недостаточно много, имеет смысл обратиться к другому партнеру.

Кроме этого, при выборе тизерной сети, стоит посмотреть, как давно она работает на рынке. Если системе менее пяти лет, стоит задуматься о другом партнере. Постарайтесь найти побольше отзывов в интернете, чтобы понять, можно ли доверять той или иной сети.

Всё это необходимо, чтобы убедится, что партнер будет вовремя и в полном объеме производить выплаты.