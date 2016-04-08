Не хватит денег на жизнь: свердловчане планируют работать на пенсии

80% респондентов не собираются прятать свои трудовые книжки в ящики после выхода на пенсию. Уральцы заявляют, что будут работать до тех пор, пока не смогут это делать физически.

Большинство респондентов объяснили свою позицию тем, что пенсии в России просто не хватает на жизнь. Как правило, продолжить карьеру свердловчане намерены среди рабочих, а также в сферах «Добыча сырья» и «Госслужба».

При этом каждый десятый планирует уйти на отдых раньше пенсионного возраста. Правда, некоторые не решили, чем будут заниматься вместо работы. Остальные рассчитывают на деньги от сдачи жилья, проценты от банковских вкладов либо на содержание со стороны родственников.

В прошлом месяце депутаты Нижнетагильской городской думы узаконили себе пенсию «За выслугу дней». Она составляет 100 тысяч рублей. Интересно, народные избранники тоже планируют продолжить трудовую деятельность после выхода на заслуженный отдых?