Смотрите «Игру престолов» вместе со всем миром: бесплатно только на MegaFon.TV

Для абонентов самой популярной линейки тарифов «Все включено» (кроме тарифов XS) и пользователей большинства интернет-опций с 17 апреля доступ к пакету сериалов «Амедиатека» на MegaFon.TV абсолютно бесплатный. Также для большинства абонентов трафик мобильного интернета при просмотре MegaFon.TV не оплачивается. А это значит, что можно смотреть новые серии «Игры престолов» и другие сериалы в хорошем качестве бесплатно.

Игра престолов, безусловно, самый долгожданный сериал этой весны. И для всех поклонников мы приготовили приятный сюрприз. Теперь не нужно ничего искать, скачивать, платить. Мы даем возможность не только увидеть сериал в числе первых, но и абсолютно бесплатно. Этим уникальным предложением могут воспользоваться несколько миллионов пользователей тарифов «Все включено», а также – все те, кто решит подключиться в ближайшее время. Тем более, что сейчас на эти тарифы действует скидка 50% отметил Андрей Кушнарев, директор бизнес направления видео компании «МегаЛабс».

Для всех остальных абонентов «МегаФона» стоимость подписки на пакет «Амедиатека» составит 17 рублей в сутки. Следить за развитием событий в Вестеросе можно с экрана планшета или смартфона в любом месте благодаря высоким скоростям мобильного интернета МегаФона. А пользователи Smart TV смогут наслаждаться любимым сериалом прямо у себя дома, устроившись на удобном диване.