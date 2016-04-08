Смотрите «Игру престолов» вместе со всем миром: бесплатно только на MegaFon.TV
С 25 апреля на MegaFon.TV одновременно с мировой премьерой появится шестой сезон «Игры Престолов». Только у абонентов «МегаФона» будет уникальная возможность смотреть этот культовый сериал абсолютно бесплатно. Для тех, кто забыл содержание предыдущих серий, на MegaFon.TV собраны все пять предыдущих сезонов.
Для абонентов самой популярной линейки тарифов «Все включено» (кроме тарифов XS) и пользователей большинства интернет-опций с 17 апреля доступ к пакету сериалов «Амедиатека» на MegaFon.TV абсолютно бесплатный. Также для большинства абонентов трафик мобильного интернета при просмотре MegaFon.TV не оплачивается. А это значит, что можно смотреть новые серии «Игры престолов» и другие сериалы в хорошем качестве бесплатно.
Игра престолов, безусловно, самый долгожданный сериал этой весны. И для всех поклонников мы приготовили приятный сюрприз. Теперь не нужно ничего искать, скачивать, платить. Мы даем возможность не только увидеть сериал в числе первых, но и абсолютно бесплатно. Этим уникальным предложением могут воспользоваться несколько миллионов пользователей тарифов «Все включено», а также – все те, кто решит подключиться в ближайшее время. Тем более, что сейчас на эти тарифы действует скидка 50% отметил Андрей Кушнарев, директор бизнес направления видео компании «МегаЛабс».
Для всех остальных абонентов «МегаФона» стоимость подписки на пакет «Амедиатека» составит 17 рублей в сутки. Следить за развитием событий в Вестеросе можно с экрана планшета или смартфона в любом месте благодаря высоким скоростям мобильного интернета МегаФона. А пользователи Smart TV смогут наслаждаться любимым сериалом прямо у себя дома, устроившись на удобном диване.
Новые серии на MegaFon.TV будут появляться одновременно с мировым выходом, так что поклонникам не придется ждать. Просто установите бесплатное приложение MegaFon.TV и оставайтесь по-настоящему рядом с любимыми героями в самом центре страстей, интриг и сюжетных хитросплетений.