В Нижнем Тагиле председатель профсоюза депо Смычка за четыре года присвоила себе 500 тысяч рублей, выделенных на праздники

47-летняя женщина использовала для обогащения подложные авансовые чеки и финансовые отчеты. Ей, как председателю профсоюза, выделялись средства на проведение различных мероприятий для участников профсоюза. Председатель забирала их себе, отчитываясь о мероприятиях, как о проведенных. Таким образом она присвоила себе полмиллиона рублей. Это стало возможным благодаря отсутствию контроля над деятельностью председателя.