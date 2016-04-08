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В Нижнем Тагиле председатель профсоюза депо Смычка за четыре года присвоила себе 500 тысяч рублей, выделенных на праздники
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В Нижнем Тагиле председатель профсоюза депо Смычка за четыре года присвоила себе 500 тысяч рублей, выделенных на праздники

8 апреля 2016, 18:50ОбществоДенис Таратонов
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