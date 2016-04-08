В Нижнем Тагиле председатель профсоюза депо Смычка за четыре года присвоила себе 500 тысяч рублей, выделенных на праздники
С 2011 по 2015 год обманывала ОАО «РЖД» и членов профсоюза депо Смычка председатель этого профсоюза. За это время женщина присвоила себе 500 тысяч рублей. Недавно Нижнетагильский следственный отдел на транспорте закончил расследование этого уголовного дела и передал материалы в суд.
47-летняя женщина использовала для обогащения подложные авансовые чеки и финансовые отчеты. Ей, как председателю профсоюза, выделялись средства на проведение различных мероприятий для участников профсоюза. Председатель забирала их себе, отчитываясь о мероприятиях, как о проведенных. Таким образом она присвоила себе полмиллиона рублей. Это стало возможным благодаря отсутствию контроля над деятельностью председателя.
Линейный отдел МВД на станции Нижний Тагил и Транспортная прокуратура провели проверку деятельности профсоюзной организации. Было опрошено порядка 500 свидетелей, а также проведено 53 судебных почерковедческих экспертизы.
Дело направлено в суд. Прокурор утвердил обвинительное заключение сообщили редакции TagilCity.ru в Транспортной прокуратуре Нижнего Тагила.
Сейчас женщину обвиняют в 54 случаях преступной деятельности. Она находится на свободе под подпиской о невыезде.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru