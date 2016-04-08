В Нижнем Тагиле улица перед жилым домом превратилась в реку. Что может сделать управляющая компания? (ФОТО)

Каждый год одно и то же. Если бы действительно было немножко воды, а тут реально полколеса авто скрывает и женщины с колясками просто не могут пройти. Да даже без колясок сообщил тагильчанин Степан журналисту TagilCity.ru.

В управляющей компании признают, что улица затоплена. Тем не менее, поделать пока ничего нельзя, не хватает ресурсов, а ливневой канализации там нет:

Эту воду нам некуда отвести, нет ливневой канализации. Если её откачивать, это надо копать яму на территории, а там детская площадка. И вода через землю уйдет в подвал. Как вариант, можно привлекать ассенизаторы, куда-то вывозить эту воду, но у нас по всему городу такая ситуация.

«Водоканал» на сегодняшний день просто не справляется, они проводят откачку только из канализационных колодцев, чтобы жители первых этажей не искупались в канализационных стоках. Ситуация серьезная, -- сказал директор УК Сергей Ходырев.

Поэтому управляющая компания сконцентрировала свои усилия на том, что может сделать:

Главная задача у нас сегодня, сделать так, чтобы вода не попала в подвалы жилого дома. Предотвратить затопление. Я знаю, что есть дома в Нижнем Тагиле, где уровень воды поднялся выше внутридомового проезда и просто все льется в подвалы. Другие УК закладывают кирпичом и мешками с песком подвальные отдушины, окна, чтобы вода туда не проникла.

У нас ситуация в пределах нормы, но откачивая воду из подвала, нам её некуда девать. Поэтому мы выводим её за дом, на территорию, куда не выходят подъезды. Насосы у нас качают без остановки. Это все, что мы можем сделать, -- уверен Сергей Викторович.

Стоит заметить, что сильное негативное влияние на ситуацию оказал прошедший в Нижнем Тагиле 6 марта снег с дождем. После него улицы Нижнего Тагила оказались буквально затоплены. Тем не менее, погода наладилась, и вода стала уходить. Если снегопад не повторится, то все эти проблемы останутся в прошлом. До следующей весны.