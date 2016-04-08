В рамках акции «Помоги инвалиду» тагильская семья получила телевизор, переданный неравнодушными жителями Нижнего Тагила (ФОТО)

Акция начала работать. Люди начали приносить технику. В частности, недавно мы передали телевизор семье Корягиных: маме с дочкой. Управление решило выделить телевизор именно им. Мы благодарны неравнодушным гражданам, которые живут в нашем городе рассказал председатель общества Игорь Постоногов журналисту TagilCity.ru.