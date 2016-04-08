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В рамках акции «Помоги инвалиду» тагильская семья получила телевизор, переданный неравнодушными жителями Нижнего Тагила (ФОТО)
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В рамках акции «Помоги инвалиду» тагильская семья получила телевизор, переданный неравнодушными жителями Нижнего Тагила (ФОТО)

8 апреля 2016, 15:10ОбществоДенис Таратонов
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