В рамках акции «Помоги инвалиду» тагильская семья получила телевизор, переданный неравнодушными жителями Нижнего Тагила (ФОТО)
8 апреля 2016, 15:10ОбществоДенис Таратонов
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В конце февраля «Всероссийское общество инвалидов» начало акцию по приему старой техники от жителей Нижнего Тагила, с целью передачи её малоимущим людям с ограниченными возможностями. Недавно организации был пожертвован телевизор, который передали одной из тагильских семей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Акция начала работать. Люди начали приносить технику. В частности, недавно мы передали телевизор семье Корягиных: маме с дочкой. Управление решило выделить телевизор именно им. Мы благодарны неравнодушным гражданам, которые живут в нашем городе рассказал председатель общества Игорь Постоногов журналисту TagilCity.ru.
Акция «Помоги инвалиду» бессрочная. Общество будет и дальше принимать всё, что принесут неравнодушные жители Нижнего Тагила. Главное, чтобы это было в рабочем состоянии.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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