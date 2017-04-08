Кардиологи на съезде в Екатеринбурге обсудили новые методы лечения и диагностики заболеваний сердца
8 апреля 2017, 09:15Общество
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В Екатеринбурге состоялся съезд кардиологов УрФО. На мероприятии сообщили, что в Свердловской области снизился процент смертей от заболеваний сердечнососудистой системы.
Сюжеты: Екатеринбург
Было отмечено, что в прошлом году в столице Урала провели более пяти тысяч операций на сердце. Улучшилась эффективность ранней диагностики заболеваний, внедрены новые методы лечения и профилактики.
Как сообщает ОТВ, Кардиохирургический центр Екатеринбурга входит в десятку лучших по России.
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