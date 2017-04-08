Совещание по вопросам молодежной политики прошло в Нижнем Тагиле: чиновники должны активнее использовать соцсети
8 апреля 2017, 10:20Общество
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Сергей Носов провел совещание по вопросам молодежной политики. На нем присутствовали представители молодежных объединений и организаций города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщает администрация муниципалитета, встреча состоялась в режиме диалога, где все желающие смогли задать вопросы и озвучить свои предложения и пожелания. Обсудили вопросы военно-патриотического воспитания, создание площадок для современных видов спорта, организацию площадки для молодежного информационного агентства.
Мэр призвал чиновников, работающих с молодежью, менять свои методы и переходить на более современные способы контактирования, например, выходить в соцсети.
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