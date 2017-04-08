Совещание по вопросам молодежной политики прошло в Нижнем Тагиле: чиновники должны активнее использовать соцсети

Как сообщает администрация муниципалитета, встреча состоялась в режиме диалога, где все желающие смогли задать вопросы и озвучить свои предложения и пожелания. Обсудили вопросы военно-патриотического воспитания, создание площадок для современных видов спорта, организацию площадки для молодежного информационного агентства.