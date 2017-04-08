Воентелеком представил Министерству Обороны РФ свои последние разработки

Основная задача военных айтишников – создать связь, наиболее защищенную от нежелательных проникновений. Именно над этим трудились последние три года десять крупных инновационных центров и НИИ. Последние разработки были представлены Сергею Шойгу и руководству ВС России.

Воентелеком представил единую систему АСУ и связи, а также макет устройства для видеоконференцсвязи.

Недавно заместитель министра обороны лично посетил предприятие, чтобы проконтролировать, как выполняется оборонный заказ. Он отметил, что сейчас Воентелеком, благодаря поддержке Минобороны и Главного Управления Связи, можно смело ставить в единый ряд с ведущими операторами России.

Сейчас Воентелеком выполняет 13 государственных контрактов на сумму более 27 млрд руб. Главным достижением Воентелекома стало то, что Министерство Обороны РФ получает линейку оборудования для телекоммуникации, на котором можно строить сети любой сложности и закрытости, пишут «Новые Известия».