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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржцы собрали в один словарь уральские выражения

8 апреля 2018, 10:30Добавить новость
Екатеринбург,словарь,уральские диалекты,уральские словечки,жители Урала,слова и выражения
Ольга Паниковская и Иван Золотухин стали авторами «Современного словаря уральского языка». В нем собраны слова и выражения, которые часто используют жители Урала.
По словам Золотухина, идея для словаря пришла после того, как он уехал из Екатеринбурга в Москву, где понял, что многие употребляемые им слова москвичи не понимают, так как эти выражения являются уральским диалектом.

На создание словаря у авторов ушло полгода. Какие-то слова они добавляли сами, какие-то подсказывали знакомые.

Сейчас читатели стали присылать новые выражения и уральские словечки, поэтому авторы приняли решение дополнить словарь, сообщает «Вечерний Екатеринбург».


Екатеринбург,словарь,уральские диалекты,уральские словечки,жители Урала,слова и выражения

Примеры из «Современного словаря уральского языка»
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