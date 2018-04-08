Екатеринбуржцы собрали в один словарь уральские выражения
8 апреля, 10:30Общество
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Ольга Паниковская и Иван Золотухин стали авторами «Современного словаря уральского языка». В нем собраны слова и выражения, которые часто используют жители Урала.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам Золотухина, идея для словаря пришла после того, как он уехал из Екатеринбурга в Москву, где понял, что многие употребляемые им слова москвичи не понимают, так как эти выражения являются уральским диалектом.
На создание словаря у авторов ушло полгода. Какие-то слова они добавляли сами, какие-то подсказывали знакомые.
Сейчас читатели стали присылать новые выражения и уральские словечки, поэтому авторы приняли решение дополнить словарь, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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Примеры из «Современного словаря уральского языка»
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