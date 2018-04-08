Новое видео сноса екатеринбургской телебашни появилось в Сети (ВИДЕО)

Магнитогорская компания "РВС", которая занималась сносом недостроенной телебашни в Екатеринбурге, выложила в Сеть новое видео того, как проводились взрывные работы. Ролик смонтирован из нескольких эпизодов, демонстрирующих взрыв телебашни с разных ракурсов. Звуковым сопровождением видеоряда стала песня Вогана Уильямса «Whither Must I Wander».
Напомним, что 24 марта в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню. Сотни жителей Екатеринбурга наблюдали за этим историческим событием. На месте телебашни власти города планируют построить новую ледовую арену, сообщает портал «Е1».
Видео: Работы специальные взрывные на Youtube