Турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)
8 апреля, 12:55Общество
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7 апреля в Нижнем Тагиле прошел турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди школьников. Мероприятие официально стало частью «Года Японии в России».
Сюжеты: Нижний Тагил
В соревновании участвовали 20 команд из 12 учебных заведений Нижнего Тагила и Верхней Салды. По итогам игры сложилась следующая тройка призеров:
1 место – «Давно не тонет», 20 школа;
2 место – «Режим Батон», 51 лицей;
3 место – «СВЧ-печь», 75/42 школа.
Особенностью турнира была его направленность на японскую культуру. По большей части соревнование было посвящено манге, аниме и тому, что с ними связано.
Помимо самого ЧГК, прошли ещё несколько конкурсов. Музыкальный конкурс «24 кадра» (угадать саундтрек из фильмов), видеоконкурс «25-й кадр» (назвать кино по кадру) и «киноклассика в стиле аниме» (узнать перерисованный фильм).
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