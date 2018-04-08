Затопленные квартиры: тагильчане не могут получить возмещение ущерба (ВИДЕО)

Руководство управляющей компании «Тагил Сити» пообещало провести комиссию, чтобы разобраться в причинах аварии. Однако за три месяца разбирательств стены в затопленных квартирах покрылись плесенью.

По заявлению директора управляющей компании, комиссия проведена, и последствия аварии зафиксированы. Дальше следует судебное разбирательство, которое и поставит точку в этом деле.

На сегодня убытки возмещены только одному собственнику жилья. Еще одной в одной пострадавшей квартире директор УК обещал сделать ремонт в ближайшее время, сообщает «Тагил-ТВ».

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