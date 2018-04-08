0
Свердловская область
Нижний Тагил
0
день: +5
вечер: +7
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.83 + 0.25
EUR 70.71 + 0.12
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Затопленные квартиры: тагильчане не могут получить возмещение ущерба (ВИДЕО)

8 апреля 2018, 11:30Добавить новость
Нижний Тагил,коммунальная авария,затопленные квартиры,возмещение ущерба,Управляющая компания,ремонт
В январе 2018 года в доме по адресу Ленинградский проспект, 40 на чердаке прорвало трубу. В результате коммунальной аварии пострадало 15 квартир. Руководство управляющей компании «Тагил Сити» пообещало провести комиссию, чтобы разобраться в причинах аварии. Однако за три месяца разбирательств стены в затопленных квартирах покрылись плесенью.

По заявлению директора управляющей компании, комиссия проведена, и последствия аварии зафиксированы. Дальше следует судебное разбирательство, которое и поставит точку в этом деле.

На сегодня убытки возмещены только одному собственнику жилья. Еще одной в одной пострадавшей квартире директор УК обещал сделать ремонт в ближайшее время, сообщает «Тагил-ТВ».


Видео: Тагил-ТВ на Youtube
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Травматология с ул. Кузнецкого в Нижнем Тагиле переедет на ул. Горошникова (ФОТО)
11 января, 21:10
9 1
18 общественных территорий Нижнего Тагила будут благоустроены с 2018 по 2022 год
вчера, 09:45
0 0
9 лидирующих в голосовании дворов Нижнего Тагила будут благоустроены в 2018 году
вчера, 09:30
0 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 74
Подписаться на новости