Две опасные автозаправки закрыты в Свердловской области
Сегодня, 10:18ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Сысертском районе Свердловской области по решению суда закрыты две опасные автозаправки, сообщает интернет-издание ZNAK.
Судебные приставы Свердловской области обеспечили исполнение судебного решения на территории Сысертского района. Были закрыты две газозаправочные станции, работающие с пропаном. Причиной закрытия стало отсутствие регистрации станций в Уральском управлении Ростехнадзора. Таким образом, объекты потенциальной опасности не были поставлены на учет в контролирующих органах.
В соответствии с действующим законодательством, владельцы опасных производственных объектов должны четко следовать требованиям промышленной безопасности, обеспечивать защиту от ЧС и исполнять требования контролирующих органов.
Деятельность заправок приостановлена до устранения индивидуальным предпринимателем всех нарушений.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей