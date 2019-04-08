Две опасные автозаправки закрыты в Свердловской области

Судебные приставы Свердловской области обеспечили исполнение судебного решения на территории Сысертского района. Были закрыты две газозаправочные станции, работающие с пропаном. Причиной закрытия стало отсутствие регистрации станций в Уральском управлении Ростехнадзора. Таким образом, объекты потенциальной опасности не были поставлены на учет в контролирующих органах.