Куйвашев и Бабушкина обсудили реализацию нацпроектов в Свердловской области

По словам Людмилы Бабушкиной, ранее поставленные задачи реализованы. Приняты законы, направленные на развитие малого бизнеса, промышленности и решение социальных вопросов.

Губернатор и председатель Заксобрания пришли к мнению, что результатом реализации национальных проектов в Свердловской области должен стать высокий уровень жизни людей, их комфорт и безопасность, доступные медицина и образование, «умные» технологии и сервисы.