Куйвашев и Бабушкина обсудили реализацию нацпроектов в Свердловской области
Сегодня, 16:10ОбществоФото: Департамент информполитики Свердловской области
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Губернатор Свердловской области вместе с председателем Законодательного собрания Людмилой Бабушкиной отметили, что социальная составляющая совместной работы должна стать итогом реализации нацпроектов в регионе, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
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По словам Людмилы Бабушкиной, ранее поставленные задачи реализованы. Приняты законы, направленные на развитие малого бизнеса, промышленности и решение социальных вопросов.
Губернатор и председатель Заксобрания пришли к мнению, что результатом реализации национальных проектов в Свердловской области должен стать высокий уровень жизни людей, их комфорт и безопасность, доступные медицина и образование, «умные» технологии и сервисы.
Нам предстоит напряженная совместная работа, направленная на достижение стоящих перед нами целей, заявил Евгений Куйвашев.
Напомним, в Свердловской области в рамках реализации нацпроектов приняты 55 региональных программ.
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