Мистик из Первоуральска попала в «Школу экстрасенсов» на ТНТ
Сегодня, 08:01ОбществоФото: Скриншот видео телеканала ТНТ
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Катарина Высоцкая из Первоуральска попала в «Школу экстрасенсов», выпуск с участием свердловчанки показали на канале ТНТ 7 апреля.
Новый мистический проект телеканала ТНТ стартовал 8 апреля. Экстрасенсы Константин Гецати и Свами Даши набрали себе две команды учеников. Наставники будут помогать своим подопечным развивать мистические способности.
Одной из учениц, попавших в команду Свами Даши, оказалась жительница Первоуральска Катарина Высоцкая. Участница прошла этапы предварительного отбора, а затем в конкурентной борьбе с 50-ю претендентами сдала вступительный экзамен в «Школу экстрасенсов».
Катарина, ты - это мой вызов. Я тебе покажу, как можно работать над собой,сказал Свами Даши.
Сама Катарина рассчитывала попасть в команду к аланскому провидцу Константину Гецати.
Увидеть выпуски с участием Катарины можно будет по воскресеньям в эфире телеканала ТНТ.
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