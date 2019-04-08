Мистик из Первоуральска попала в «Школу экстрасенсов» на ТНТ

Новый мистический проект телеканала ТНТ стартовал 8 апреля. Экстрасенсы Константин Гецати и Свами Даши набрали себе две команды учеников. Наставники будут помогать своим подопечным развивать мистические способности.

Одной из учениц, попавших в команду Свами Даши, оказалась жительница Первоуральска Катарина Высоцкая. Участница прошла этапы предварительного отбора, а затем в конкурентной борьбе с 50-ю претендентами сдала вступительный экзамен в «Школу экстрасенсов».

Катарина, ты - это мой вызов. Я тебе покажу, как можно работать над собой,сказал Свами Даши.

Сама Катарина рассчитывала попасть в команду к аланскому провидцу Константину Гецати.