Прокурор запросил пожизненное для насильника из Екатеринбурга
В Екатеринбурге гособвинитель запросил пожизненное лишение свободы для Алексея Фалькина, обвиняемого в изнасиловании и покушении на изнасилование несовершеннолетних, сообщает прокуратура Свердловской области.
8 апреля в Екатеринбурге в ходе нового судебного процесса прокурор запросил у суда назначить Алексею Фалькину наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а последующих лет - в колонии особого режима.
Фалькин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктам «в, д» части 2 статьи 131 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
В феврале 2006 года обвиняемый, находясь в екатеринбургском парке, в состоянии алкогольного опьянения напал на несовершеннолетнюю, намереваясь совершить над ней насилие. Он повалил школьницу на землю и перекрыл ей доступ кислорода. Совершить половой акт ему помешали родственники потерпевшей.
Аналогичным образом в 2006 году в том же парке ему удалось совершить насилие над девочкой, не достигшей 14 лет. В 2012 году Фалькин в парке Екатеринбурга напал на ранее незнакомую ему девушку и совершил над ней насильственные действия сексуального характера. В момент совершения преступления он был пьян.