Прокурор запросил пожизненное для насильника из Екатеринбурга

8 апреля в Екатеринбурге в ходе нового судебного процесса прокурор запросил у суда назначить Алексею Фалькину наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а последующих лет - в колонии особого режима.

Фалькин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктам «в, д» части 2 статьи 131 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В феврале 2006 года обвиняемый, находясь в екатеринбургском парке, в состоянии алкогольного опьянения напал на несовершеннолетнюю, намереваясь совершить над ней насилие. Он повалил школьницу на землю и перекрыл ей доступ кислорода. Совершить половой акт ему помешали родственники потерпевшей.