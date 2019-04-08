Свердловчане предпенсионного возраста смогут получить новую профессию

В 2019 году на учебу в колледжах и техникумах смогут зарегистрироваться мужчины в возрасте от 58 до 60 лет и женщины – от 53 до 55 лет. В числе наиболее популярных специальностей – «Визуальный мерчендрайзинг», «Графический дизайн», «Промышленный дизайн», «Мехатроника» и «Промышленная робототехника».