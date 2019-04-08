Свердловчане предпенсионного возраста смогут получить новую профессию
Сегодня, 17:00ОбществоФото: 1MediaInvest
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В рамках нацпроекта «Демография» свердловчане предпенсионного возраста смогут овладеть новыми профессиями по стандартам WorldSkills, сообщает департамент информполитики региона.
В 2019 году на учебу в колледжах и техникумах смогут зарегистрироваться мужчины в возрасте от 58 до 60 лет и женщины – от 53 до 55 лет. В числе наиболее популярных специальностей – «Визуальный мерчендрайзинг», «Графический дизайн», «Промышленный дизайн», «Мехатроника» и «Промышленная робототехника».
После Москвы Екатеринбург является первым в России городом по количеству заявленных специальностей.
Каждый ученик по итогам обучения получит «Скиллс Паспорт» - документ, признанный ведущими работодателями страны. Длительность обучения зависит от выбранной специальности. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте и пройти тестирование.
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