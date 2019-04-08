Свердловский Жилстройнадзор выдал 33 предписания о нарушениях на стройках

В течение марта специалисты проверили в Свердловской области 51 выездную проверку объектов капитального строительства. На минувшей неделе было проинспектировано 62 объекта.

Основные выявленные нарушения: неудовлетворительное санитарное состояние стройплощадки и прилегающей территории, отсутствие твердого покрытия на временных дорогах, неправильная организация или отсутствие пункта мойки колес автотранспорта, отсутствие твердого покрытия въезда-выезда,сообщает правительство Свердловской области.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Академическом микрорайоне Екатеринбурга.