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Тагильским депутатам показали, где будет мост через пруд и как строят школу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильским депутатам показали, где будет мост через пруд и как строят школу

Сегодня, 18:11ОбществоФото: TagilCity.ru
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