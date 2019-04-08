Тагильским депутатам показали, где будет мост через пруд и как строят школу

Мост через Тагильский пруд будет выходить на перекресток Уральского и Октябрьского проспектов. Для того, чтобы запустить строительство объекта, необходимо 500 млн рублей, которые мэрия города ждет от регионального Минфина уже в этом году. Первый этап будет состоять из подготовки насыпи, инженерных сетей и стройплощадки в целом. Замглавы по городскому хозяйству Владимир Юрченко символично рассказал об этом депутатам в месте, куда мост должен выйти выйти к 2022 году.

Школа № 100 в микрорайоне Муринские пруды уже строится: первые работы начались ещё зимой 2017 года. Сейчас полностью возведена коробка, проводятся работы по облицовке. Как раз во время визита депутатов на место стройки привезли последнюю фуру с кирпичом. Народным избранникам продемонстрировали столовую на 600 человек, два (из пяти) спортивных зала, будущие учебные классы.

В стройке задействованы девять подрядных организаций: и днём, и ночью на объекте трудятся около 190 рабочих. Работы ведутся согласно графику, и, по заверению представителя генподрядчика «Уралинжиниринг», объект будет сдан к 20 августа 2019 года. Таким образом первые ученики новой тагильской школы пойдут на занятия уже 1 сентября текущего года. По словам директора образовательного учреждения Дмитрия Язовских, заявления от будущих учеников продолжают поступать, а в школе будет работать порядка 170 человек педагогического состава.

Депутатов взволновал лишь вопрос благоустройства территории вокруг школы. Как стало известно от чиновников, участок, на котором расположена школа, на праве аренды принадлежал до августа 2018 года «Строительному управлению №5» (застройщик «Магнитострой»). За всё время аренды компания успела воздвигнуть лишь фундамент будущего дома, но депутаты засомневались, не возникнет ли спора вокруг участка около школы. Представители управления архитектуры и градостроительства заверили народных избранников, что теперь за вопросы благоустройства территории здесь будут ответственны только мэрия и новый подрядчик. Участок, где находится объект незавершённого строительства, достаточен для завершения строительства жилого дома, а остальная территория принадлежать строительной компании по праву аренды не будет.

По словам замглавы по горхозяйству, сейчас чиновники занимаются вопросом финансирования строительства к школе подъездных путей.