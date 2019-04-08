В Екатеринбурге пятеро наркосбытчиков предстанут перед судом

В 2017 году неустановленным лицом был создан интернет-магазин по продаже наркотических средств. К работе были привлечены пятеро граждан в возрасте от 19 до 22 лет. Молодым людям необходимо было в условленном месте забирать партии расфасованного наркотика и размещать их в тайниках. С последующем обозначением координат закладок в сети интернет.