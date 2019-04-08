В Екатеринбурге пятеро наркосбытчиков предстанут перед судом
В Екатеринбурге перед судом предстанут пятеро мужчин, торговавших наркотиками через интернет-магазин, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.
В 2017 году неустановленным лицом был создан интернет-магазин по продаже наркотических средств. К работе были привлечены пятеро граждан в возрасте от 19 до 22 лет. Молодым людям необходимо было в условленном месте забирать партии расфасованного наркотика и размещать их в тайниках. С последующем обозначением координат закладок в сети интернет.
В качестве склада молодые люди использовали съемную квартиру в Екатеринбурге. В ходе оперативных мероприятий в апреле 2019 года пятеро наркоторговцев были задержаны, у них обнаружено 180 граммов наркотических и психотропных веществ. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и по пунктам «а, г» части 4 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Проведены необходимые экспертизы, сделана расшифровка информации с телефонов наркосбытчиков, материалы дела составили 28 томов.