В Екатеринбурге вынесен приговор экс-борцам с коррупцией ГУ МВД

В ходе судебного следствия было установлено, что в период с мая по июнь 2017 года вышеуказанные лица, действуя по предварительному сговору, фальсифицировали показатели в работе и провели оперативно-розыскные мероприятия с нарушением действующего законодательства.

В частности, правоохранители, заручившись помощью директора одного из щебеночных карьеров, который должен был засвидетельствовать факт якобы вымогательства и дачи взятки в размере более 150 тысяч рублей, реализовали преступный умысел. Факт вымогательства должен был происходить со стороны начальника отдела Департамента Росприроднадзора по УрФО. Фактически же чиновник средства не вымогал и был не в курсе сговора. Противоправная деятельность сотрудников ГУ МВД была пресечена силами ФСБ.