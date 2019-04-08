В Камышлове пенсионерка отдала 300 тысяч лжеполицейскому за спасение сына

В начале апреля 2019 года на домашний телефон женщины 1942 года рождения поступил звонок. Неизвестный, представившись сотрудником полиции, сообщил, что ее сын попал в неприятности. Для того, чтобы избежать уголовного наказания, необходимо заплатить 300 тысяч рублей. У пенсионерки не было такой суммы, но она обещала найти денежные средства и попросила в долг у знакомых. Когда нужная сумма была собрана, женщина передала деньги неизвестному.