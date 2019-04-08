В Нижнем Тагиле мастер МУПа осужден за упавший на ребенка с крыши кирпич

Ранее прокуратура попросила для мастера максимальный срок – шесть лет колонии общего режима. Мужчина обвинялся по статье УК РФ «Выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Сам подсудимый с приговором не согласен.

Уже готовим документы вместе с адвокатом в суд вышестоящей инстанции,рассказал редакции TagilCity.ru Алексей Б.

Напомним, что в марте 2017 года с дома на улице Быкова на 4-летнюю девочку упал кирпич. Ребенок перенес две операции в областной больнице Екатеринбурга. Обслуживанием дома занимается МУП «Городская управляющая компания». В результате следствия на скамье подсудимых оказался 43-летний мастер УК. Ранее в беседе с редакцией TagilCity.ru Алексей рассказал, что изначально очистка крыши не входила в его обязанности, а новые должностные инструкции УК его обманом заставили подписать задним числом.